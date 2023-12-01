Вахания назвал топ-клуб, в котором хотел бы поиграть

Защитник «Ростова» Илья Вахания рассказал, что в будущем хотел бы поиграть в «Милане».

«В каком клубе хотел бы поиграть? Не думал об этом. Конечно, есть какие-то детские мечты. С детства мне очень нравился «Милан». Конечно, хотел бы поиграть там (смеется)», — приводит «РБ Спорт» слова Вахании.

В этом сезоне 22-летний Вахания сыграл 17 матчей и забил 2 гола. Его действующий контракт рассчитан до лета 2024 года.