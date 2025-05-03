«Ахмат» и ЦСКА встретятся в матче 27-го тура чемпионата России

«Ахмат» примет ЦСКА в матче 27-го тура Российской премьер-лиги в воскресенье, 4 мая. Игра пройдет на «Ахмат Арене» в Грозном, стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи грозненцев и москвичей. Ключевые события игры «Ахмат» — ЦСКА можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат России. Премьер-лига. 27-й тур.

04 мая, 16:30. Ахмат Арена (Грозный)

В прямом эфире игру покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального канала.

«Ахмат» с 23 очками идет на 14-м месте в чемпионате России. ЦСКА с 51 очком располагается на третьей строчке турнирной таблицы. Москвичи обыграли грозненцев в первом круге РПЛ и в обоих матчах группового этапа FONBET Кубка России.