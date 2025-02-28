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Личка оценил шансы «Динамо» попасть в тройку или выиграть Кубок России

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Марцел Личка.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в интервью «СЭ» поделился мнением о шансах команды попасть в тройку по итогам сезона РПЛ.

— Ваш контракт автоматически продлевается, если «Динамо» попадет в тройку или выиграет Кубок. Насколько реально выполнить какую-то из этих задач?

— С одной стороны, кажется, что ближайшая дорога — через Кубок. Надо пройти ЦСКА, затем победителя пары «Зенит» — «Ростов», и ты уже в суперфинале. За пять матчей можешь получить трофей. С другой стороны, нет права на ошибку, как в чемпионате. Понятно, что из Пути РПЛ можно оказаться в Пути регионов, но тем не менее. А в чемпионате длиннее дистанция, можно наверстать. Да, «Краснодар» и «Зенит» оторвались на четыре балла, «Спартак» — на два. Значит, мы должны выиграть примерно 9 из 12 матчей. Почему нет? Конкуренты тоже будут терять очки. ЦСКА сильный, «Локомотив». Для меня и «Ростов» — очень неприятная команда, которая может забрать очки у них всех.

— Когда видите покупки за 20-30 миллионов евро, не возникает зависти к возможностям «Зенита» и «Спартака»?

— Вот бы мне дали 30 миллионов, я бы купил трех за 10? Нет, у меня таких мыслей не бывает. Каждый клуб имеет свои возможности. У одних они очень большие, у других — поменьше, третьи берут только бесплатных. Зависти быть не может. Надо работать с тем, что есть. Мы же знаем примеры «Лестера», ставшего чемпионом, я уже говорил о «Борнмуте» и так далее. В футболе ты можешь быть выше тех, кто богаче. Я не думаю, что между «Динамо» и «Зенитом» со «Спартаком» большое расстояние. Мы можем вмешаться в борьбу.

Мы не знаем, быть может, из-за прихода дорогих новичков на них, наоборот, будет слишком большое давление? Это здесь, в Эмиратах, хорошо — солнышко, травка, +25. А потом Гарсия, Солари, Луис Энрике впервые приедут в зимнюю Москву и Питер, увидят снег, подумают: где я нахожусь?

Я уверен, что мы можем навязать борьбу конкурентам. И мы тоже сделали два хороших трансфера. Смотрим вперед позитивно. Обыграем «Спартак» в очном матче — уже обгоним его. Встречаемся дома с «Зенитом» — им тоже тяжело с нами всегда играть. А в последнем туре выезд в Краснодар. Как и год назад. Красиво же может получиться, если в том же городе перевернуть на этот раз историю уже в свою пользу? Давайте попробуем это сделать! Пошли!

Марцел Личка и&nbsp;Данил Глебов.«Динамо» — команда джентльменов, а нужны хард-рок и хеви-метал». Личка — о Бителло, Глебове и борьбе за золото

После 18 туров «Динамо» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков.

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Марцел Личка
ФК Динамо (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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