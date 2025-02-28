Личка оценил шансы «Динамо» попасть в тройку или выиграть Кубок России

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в интервью «СЭ» поделился мнением о шансах команды попасть в тройку по итогам сезона РПЛ.

— Ваш контракт автоматически продлевается, если «Динамо» попадет в тройку или выиграет Кубок. Насколько реально выполнить какую-то из этих задач?

— С одной стороны, кажется, что ближайшая дорога — через Кубок. Надо пройти ЦСКА, затем победителя пары «Зенит» — «Ростов», и ты уже в суперфинале. За пять матчей можешь получить трофей. С другой стороны, нет права на ошибку, как в чемпионате. Понятно, что из Пути РПЛ можно оказаться в Пути регионов, но тем не менее. А в чемпионате длиннее дистанция, можно наверстать. Да, «Краснодар» и «Зенит» оторвались на четыре балла, «Спартак» — на два. Значит, мы должны выиграть примерно 9 из 12 матчей. Почему нет? Конкуренты тоже будут терять очки. ЦСКА сильный, «Локомотив». Для меня и «Ростов» — очень неприятная команда, которая может забрать очки у них всех.

— Когда видите покупки за 20-30 миллионов евро, не возникает зависти к возможностям «Зенита» и «Спартака»?

— Вот бы мне дали 30 миллионов, я бы купил трех за 10? Нет, у меня таких мыслей не бывает. Каждый клуб имеет свои возможности. У одних они очень большие, у других — поменьше, третьи берут только бесплатных. Зависти быть не может. Надо работать с тем, что есть. Мы же знаем примеры «Лестера», ставшего чемпионом, я уже говорил о «Борнмуте» и так далее. В футболе ты можешь быть выше тех, кто богаче. Я не думаю, что между «Динамо» и «Зенитом» со «Спартаком» большое расстояние. Мы можем вмешаться в борьбу.

Мы не знаем, быть может, из-за прихода дорогих новичков на них, наоборот, будет слишком большое давление? Это здесь, в Эмиратах, хорошо — солнышко, травка, +25. А потом Гарсия, Солари, Луис Энрике впервые приедут в зимнюю Москву и Питер, увидят снег, подумают: где я нахожусь?

Я уверен, что мы можем навязать борьбу конкурентам. И мы тоже сделали два хороших трансфера. Смотрим вперед позитивно. Обыграем «Спартак» в очном матче — уже обгоним его. Встречаемся дома с «Зенитом» — им тоже тяжело с нами всегда играть. А в последнем туре выезд в Краснодар. Как и год назад. Красиво же может получиться, если в том же городе перевернуть на этот раз историю уже в свою пользу? Давайте попробуем это сделать! Пошли!

После 18 туров «Динамо» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков.