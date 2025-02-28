Личка оценил шансы «Динамо» попасть в тройку или выиграть Кубок России
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в интервью «СЭ» поделился мнением о шансах команды попасть в тройку по итогам сезона РПЛ.
— Ваш контракт автоматически продлевается, если «Динамо» попадет в тройку или выиграет Кубок. Насколько реально выполнить какую-то из этих задач?
— С одной стороны, кажется, что ближайшая дорога — через Кубок. Надо пройти ЦСКА, затем победителя пары «Зенит» — «Ростов», и ты уже в суперфинале. За пять матчей можешь получить трофей. С другой стороны, нет права на ошибку, как в чемпионате. Понятно, что из Пути РПЛ можно оказаться в Пути регионов, но тем не менее. А в чемпионате длиннее дистанция, можно наверстать. Да, «Краснодар» и «Зенит» оторвались на четыре балла, «Спартак» — на два. Значит, мы должны выиграть примерно 9 из 12 матчей. Почему нет? Конкуренты тоже будут терять очки. ЦСКА сильный, «Локомотив». Для меня и «Ростов» — очень неприятная команда, которая может забрать очки у них всех.
— Когда видите покупки за 20-30 миллионов евро, не возникает зависти к возможностям «Зенита» и «Спартака»?
— Вот бы мне дали 30 миллионов, я бы купил трех за 10? Нет, у меня таких мыслей не бывает. Каждый клуб имеет свои возможности. У одних они очень большие, у других — поменьше, третьи берут только бесплатных. Зависти быть не может. Надо работать с тем, что есть. Мы же знаем примеры «Лестера», ставшего чемпионом, я уже говорил о «Борнмуте» и так далее. В футболе ты можешь быть выше тех, кто богаче. Я не думаю, что между «Динамо» и «Зенитом» со «Спартаком» большое расстояние. Мы можем вмешаться в борьбу.
Мы не знаем, быть может, из-за прихода дорогих новичков на них, наоборот, будет слишком большое давление? Это здесь, в Эмиратах, хорошо — солнышко, травка, +25. А потом Гарсия, Солари, Луис Энрике впервые приедут в зимнюю Москву и Питер, увидят снег, подумают: где я нахожусь?
Я уверен, что мы можем навязать борьбу конкурентам. И мы тоже сделали два хороших трансфера. Смотрим вперед позитивно. Обыграем «Спартак» в очном матче — уже обгоним его. Встречаемся дома с «Зенитом» — им тоже тяжело с нами всегда играть. А в последнем туре выезд в Краснодар. Как и год назад. Красиво же может получиться, если в том же городе перевернуть на этот раз историю уже в свою пользу? Давайте попробуем это сделать! Пошли!
После 18 туров «Динамо» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1