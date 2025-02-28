Бабаев заявил, что ЦСКА не ищет нового спортивного директора

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном назначении нового спортивного директора.

26 декабря ЦСКА объявил об уходе спортивного директора Андрея Мовсесьяна. По информации «СЭ», московский клуб не будет искать нового спортивного директора.

«В настоящий момент больше никаких кадровых изменений в спортивном блоке не планируется. Мы строим новую систему, поэтому не будет никаких новых специалистов того уровня, о которых вы говорите. Евгений Шевелев отвечает за спортивную стратегию, за перестройку спортивного блока, начиная с детско-юношеской академии. Но, безусловно, функции спортивного директора у него тоже присутствуют», — сказал Бабаев «СЭ».