Личка назвал победу над «Спартаком» самым позитивным моментов с «Оренбургом» в прошлом сезоне

Новый главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал корреспонденту «СЭ» о позитивных моментах прошлого сезона с «Оренбургом».

«Это был отличный сезон в «Оренбурге». Спасибо большое всем за него! Выделю три самых позитивных момента в этом сезоне. Это победа над «Краснодаром» — 5:1. Был очень важный гол Капленко с дальнего расстояния в ворота «Сочи», когда мы победили — 4:0. Этот гол нам дал свободу в игре, мы смогли показывать свои лучшие качества. Была отличная победа над «Спартаком» у нас дома — 2:0. Это, наверное, самый яркий момент с «Оренбургом» в РПЛ», — сказал Личка «СЭ».

22 июня «Динамо» объявило о назначении Лички на пост главного тренера команды. Контракт с 45-летним чешским специалистом рассчитан на сезон-2023/24 с возможностью пролонгации на сезоны-2024/25 и 2025/26 при достижении определенных условий.