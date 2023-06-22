Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:13

Личка назвал победу над «Спартаком» самым позитивным моментов с «Оренбургом» в прошлом сезоне

Константин Белов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Новый главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал корреспонденту «СЭ» о позитивных моментах прошлого сезона с «Оренбургом».

«Это был отличный сезон в «Оренбурге». Спасибо большое всем за него! Выделю три самых позитивных момента в этом сезоне. Это победа над «Краснодаром» — 5:1. Был очень важный гол Капленко с дальнего расстояния в ворота «Сочи», когда мы победили — 4:0. Этот гол нам дал свободу в игре, мы смогли показывать свои лучшие качества. Была отличная победа над «Спартаком» у нас дома — 2:0. Это, наверное, самый яркий момент с «Оренбургом» в РПЛ», — сказал Личка «СЭ».

22 июня «Динамо» объявило о назначении Лички на пост главного тренера команды. Контракт с 45-летним чешским специалистом рассчитан на сезон-2023/24 с возможностью пролонгации на сезоны-2024/25 и 2025/26 при достижении определенных условий.

Марцел Личка. «Динамо» объявило о назначении Марцела Лички

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
Марцел Личка
2
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Медведев одержал первую победу в сезоне-2023 на траве
Вембаньяма ждут в «Сан-Антонио». Сможет ли крутой француз затмить звезд НБА?
Экипажи вертолетов Ка-52 уничтожили опорные пункты и технику ВСУ
Антонов возложил ответственность на США за затягивание конфликта на Украине
Сирия и Турция согласились с концепцией РФ по нормализации отношений
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, летнее межсезонье: трансферы, сборы, матчи
Орещук: «Вопрос в одном — будет ли Бувач помогать Личке участвовать в тренировочном процессе «Динамо»
«Оренбург» объявил о назначении Иржи Ярошика на пост главного тренера команды
Дьяков предположил, почему «Динамо» подписало контракт с Личкой на один сезон
Кобелев оценил назначение Лички на пост главного тренера «Динамо»
Семшов заявил, что Личке надо быть готовым ментально к работе в «Динамо»
Личка возглавил «Динамо». При нем точно станет лучше
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Уилкшир надеется, что приход Лички в «Динамо» принесет трофеи клубу

В «Спартаке» вновь могут ввести должность исполнительного директора
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости