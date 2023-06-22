Уилкшир надеется, что приход Лички в «Динамо» принесет трофеи клубу

Экс-футболист «Динамо» Люк Уилкшир в комментарии для «СЭ» высказался о назначении Марцела Лички на пост главного тренера московского клуба.

«Не могу сказать, что хорошо знаю его лично. Скажем так, у него есть приличное резюме, но оно не идеально. Нам остается только надеяться, что он принесет в команду то, что нужно — победы и трофеи, и что руководство сделало правильный выбор», — сказал Уилкшир «СЭ».

В сезоне-2022/23 «Оренбург» под руководством чешского специалиста занял 7-е место в турнирной таблице чемпионата России, обойдя такие клубы, как «Локомотив» и «Динамо». Также Личка вывел клуб из первой лиги в сезоне-2021/22.