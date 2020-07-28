Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о влиянии лимита на легионеров на выступления российских клубов в Лиге чемпионов.

— После вылета из Лиги чемпионов вы говорили, что это не катастрофа. Вас трудно обвинить в противоречиях — то же самое вы рассказывали еще до старта группы. Когда вы произносили эту фразу после «Бенфики», понимали, какой резонанс она вызовет? Или вам казалось, что это абсолютно понятная для всех вещь?

— Для меня это понятно, — цитирует Семака Sports.ru. — Я действительно говорил одно и то же в начале и конце турнира. Естественно, очень обидно, что был хороший шанс выйти из группы, но по многим причинам нам не удался один тайм.

Мое мнение абсолютно не изменилось — и по поводу РПЛ, и по поводу состояния всего российского футбола. Либо мы играем с лимитом и доверяем российским игрокам, ждем талантливого поколения, которое будет конкурентоспособно в Европе, либо мы отменяем лимит и боремся за результат. Тогда у нас будут равные условия с европейскими клубами. Пока таких условий нет.

— Вы постоянно говорите, что даже чемпион России — средняя команда на уровне Лиги чемпионов. Ситуация может поменяться только благодаря отмене лимита и появлению более сильных легионеров?

— Команда может соревноваться на равных, если состав будет хотя бы приблизительно похож по силе. В «Лейпциге» не задумываются о лимите — там огромное количество иностранцев, могут спокойно выходить с двумя-тремя немцами в основе. У них принцип один — кто сильнее, тот и играет. Это здоровая конкуренция.