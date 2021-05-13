Назначены арбитры и инспекторы на матчи 30-го тура Тинькофф-Российской премьер-лиги.

Центральную встречу тура «Динамо» — ЦСКА обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым.

Все матчи 30-го тура состоятся в воскресенье, 16 мая и начнутся в одно время — в 14.00 (мск).

Полностью список назначений выглядит следующим образом:

16 мая, воскресенье

«Ростов» — «Краснодар»: судья — Алексей Матюнин; ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Александр Богданов; резервный судья — Дмитрий Стрельцов; ВАР — Евгений Кукуляк; АВАР — Николай Богач; инспектор — Николай Иванов.

«Ахмат» — «Спартак»: судья — Павел Кукуян; ассистенты судьи — Дмитрий Жвакин, Роман Милюченко; резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Игорь Панин; АВАР — Игорь Демешко; инспектор — Вячеслав Харламов.

«Динамо» — ЦСКА: судья — Кирилл Левников; ассистенты судьи — Адлан Хатуев, Алексей Воронцов; резервный судья — Алексей Амелин; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Дмитрий Сафьян; инспектор — Сергей Мацюра.

«Локомотив» — «Урал»: судья — Владислав Безбородов; ассистенты судьи — Валерий Данченко, Андрей Веретешкин; резервный судья — Сергей Цыганок; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Алексей Стипиди; инспектор — Сергей Французов.

«Тамбов» — «Зенит»: судья — Антон Фролов; ассистенты судьи — Алексей Лунев, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Юнус Кошко; инспектор — Сергей Зуев.

«Рубин» — «Ротор»: судья — Виталий Мешков; ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Дмитрий Чельцов; резервный судья — Роман Галимов; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Тихон Калугин; инспектор — Александр Гончар.

«Уфа» — «Арсенал»: судья — Сергей Карасев; ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Алексей Ширяев; резервный судья — Олег Соколов; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Антон Аверьянов; инспектор — Александр Гвардис.

«Химки» — «Сочи»: судья — Сергей Иванов; ассистенты судьи — Роман Усачев, Андрей Болотенков; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Владимир Москалев; АВАР — Егор Болховитин; инспектор — Игорь Синер.