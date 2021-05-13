Избивший директора по связям с общественностью «Спартака» отправлен под домашний арест

В отношении монтажника Жафяра Боровкова, избившего директора департамента по связям с общественностью «Спартака» Антона Фетисова, в качестве меры пресечения избран домашний арест, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

По информации источника, Боровков пробудет под домашним арестом до 10 июля.

9 мая директор департамента по связям с общественностью красно-белых Фетисов был доставлен в больницу после избиения с открытой черепно-мозговой травмой. 12 мая Фетисов был переведен из реанимации в обычную палату, в тот же день стало известно, что правоохранительные органы задержали человека, избившего директора красно-белых. Им оказался 31-летний монтажник Жафяр Боровков.

13 мая Telegram-канал Mash опубликовал видео инцидента.