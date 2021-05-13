Семак высказался о будущем Жиркова в «Зените»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о будущем полузащитника команды Юрия Жиркова.
«Жирков — легендарный игрок и прекрасный футболист. По поводу его будущего, надо садиться после последнего матча, чтобы понять его желание и позицию клуба. И уже вместе приходить к какому-то решению. Оно будет очень скоро. Самое важное — желание самого игрока, он должен хотеть играть за клуб. Удерживать никого насильно не надо», — цитирует Семака GQ.
Сообщалось, что Жирков по окончании сезона может покинуть петербургский клуб. В активе 37-летнего игрока 19 матчей в текущем сезоне во всех турнирах и две голевые передачи.
Дополнительная информация:
https://www.gq.ru/success/sergej-semak-u-nas-net-bolshogo-prevoshodstva-nad-drugimi-rossijskim-klubami-my-prosto-prohodim-sezon-bolee-rovno
Опрос
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю