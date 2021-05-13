Семак высказался о будущем Жиркова в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о будущем полузащитника команды Юрия Жиркова.

«Жирков — легендарный игрок и прекрасный футболист. По поводу его будущего, надо садиться после последнего матча, чтобы понять его желание и позицию клуба. И уже вместе приходить к какому-то решению. Оно будет очень скоро. Самое важное — желание самого игрока, он должен хотеть играть за клуб. Удерживать никого насильно не надо», — цитирует Семака GQ.

Сообщалось, что Жирков по окончании сезона может покинуть петербургский клуб. В активе 37-летнего игрока 19 матчей в текущем сезоне во всех турнирах и две голевые передачи.