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Сегодня, 12:43

Скворцов — о перспективах «Химок» в РПЛ: «Верим, что получится исправить ситуацию»

Ана Горшкова
Корреспондент
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23-летний защитник «Химок» Лев Скворцов высказался о перспективах подмосковной команды в текущем сезоне РПЛ.

«Надежда умирает последней. Все верим, что получится исправить ситуацию — и приложим для этого все усилия. Если выиграем одну встречу из ближайших трех, и «Пари НН» не наберет очки, на что будем надеяться, то все решится в последней игре. В прошлом году, когда я был в «Туране», за пять туров до финиша мы опережали «Мактаарал» на девять очков — в итоге как все произошло... Это футбол. Приложим все усилия. Дай бог, всё будет хорошо», — приводит слова Скворцова Legalbet.kz.

За четыре тура до конца турнира «Химки» с 17 очками занимают предпоследнее место в таблице РПЛ, отставая от идущего в зоне стыковых матчей «Пари НН» (14-я строчка) на шесть очков.

В следующих турах «Химки» сыграют против «Спартака», «Ахмата», «Урала» и «Пари НН».

Источник: Legalbet.kz
Футбол
РПЛ
ФК Химки
Лев Скворцов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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30 тур
13.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
13.05 14:00
Химки – Спартак
 - : -
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 - : -
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 - : -
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 - : -
14.05 19:00
Сочи – Ростов
 - : -
14.05 19:00
Факел – Пари НН
 - : -
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 15
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 16 1 3
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 24 1 6
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