Скворцов — о перспективах «Химок» в РПЛ: «Верим, что получится исправить ситуацию»

23-летний защитник «Химок» Лев Скворцов высказался о перспективах подмосковной команды в текущем сезоне РПЛ.

«Надежда умирает последней. Все верим, что получится исправить ситуацию — и приложим для этого все усилия. Если выиграем одну встречу из ближайших трех, и «Пари НН» не наберет очки, на что будем надеяться, то все решится в последней игре. В прошлом году, когда я был в «Туране», за пять туров до финиша мы опережали «Мактаарал» на девять очков — в итоге как все произошло... Это футбол. Приложим все усилия. Дай бог, всё будет хорошо», — приводит слова Скворцова Legalbet.kz.

За четыре тура до конца турнира «Химки» с 17 очками занимают предпоследнее место в таблице РПЛ, отставая от идущего в зоне стыковых матчей «Пари НН» (14-я строчка) на шесть очков.

В следующих турах «Химки» сыграют против «Спартака», «Ахмата», «Урала» и «Пари НН».