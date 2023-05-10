Пименов: «Магкееву желаю здоровья, но ему будет тяжело восстановиться»

Экс-футболист «Локомотива» Руслан Пименов высказался о травме полузащитника железнодорожников Станислава Магкеева.

В матче 26-го тура РПЛ Магкеев покинул поле в первом тайме из-за повреждения. Обследование выявило у футболиста разрыв передней крестообразной связки.

«Магкееву можно пожелать только здоровья. Конечно, тяжело будет восстановиться, но это часть работы в футболе. Станиславу нужно еще сильнее закачать ноги, чтобы не было рецидивов в будущем», — приводит слова Пименова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Магкеев провел за «Локомотив» 26 матчей и отдал одну результативную передачу.