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Пименов: «Магкееву желаю здоровья, но ему будет тяжело восстановиться»

Виталий Косик
Корреспондент
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Экс-футболист «Локомотива» Руслан Пименов высказался о травме полузащитника железнодорожников Станислава Магкеева.

В матче 26-го тура РПЛ Магкеев покинул поле в первом тайме из-за повреждения. Обследование выявило у футболиста разрыв передней крестообразной связки.

«Магкееву можно пожелать только здоровья. Конечно, тяжело будет восстановиться, но это часть работы в футболе. Станиславу нужно еще сильнее закачать ноги, чтобы не было рецидивов в будущем», — приводит слова Пименова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Магкеев провел за «Локомотив» 26 матчей и отдал одну результативную передачу.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ruslan-pimenov-magkeevu-zhelayu-zdorov-ya-no-emu-budet-tyazhelo-vosstanovit-sya/
Руслан Пименов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Станислав Магкеев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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13.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
13.05 14:00
Химки – Спартак
 - : -
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 - : -
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 - : -
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Кр. Советов – Локомотив
 - : -
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 - : -
14.05 19:00
Сочи – Ростов
 - : -
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