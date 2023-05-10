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Кузьмичев: «Кузяев даже не будет рассматривать вариант с переходом в «Ференцварош»

Виталий Косик
Корреспондент
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Футбольный функционер Владимир Кузьмичев высказался о будущем полузащитника «Зенита» Далера Кузяева.

«Кузяев может играть в более интересном чемпионате. При всем уважении к Черчесову и чемпионату Венгрии, мне не кажется, что Далеру будет интересен этот вариант. Думаю, он даже «Ференцварош» рассматривать не будет. Кузяев довольно техничный и умный игрок. Если у него есть предложения из Италии или Испании, то их можно рассмотреть. Эти два чемпионата ему бы подошли. Понятно, что вряд ли будет идти речь о больших клубах, но в крепкую команду, которая стабильно вступает в чемпионате Италии или Испании, Кузяев может перейти», — приводит слова Кузьмичева «РБ Спорт».

Контракт Кузяева с «Зенитом» заканчивается 30 июня 2023 года.

В текущем сезоне 30-летний хавбек сыграл на питерский клуб в 31 матче, забил пять голов и отдал семь результативных передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-kuz-michev-kuzyaev-dazhe-ne-budet-rassmatrivat-variant-s-perehodom-v-ferentsvarosh/
Владимир Кузьмичев
Далер Кузяев
Станислав Черчесов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Ференцварош
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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ЦСКА – Торпедо
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Кр. Советов – Локомотив
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