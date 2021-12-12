Лев Лещенко: «На «Динамо» стал ходить народ, люди с удовольствием идут на футбол»

Народный артист РСФСР, болельщик «Динамо» Лев Лещенко прокомментировал ничейный результат в матче против «Зенита» (1:1) в 18-м туре Тинькофф РПЛ.

«Игрой «Динамо» доволен, но во втором тайме, — сказал Лещенко «СЭ». — Первый тайм бело-голубые проиграли вчистую. После ухода Малкома освободились зоны, справа хорошо играл Скопинцев. Шварц правильно тактически построил игру. Первый тайм не выстояли, но во втором тайме неплохо контролировали. Борьба за чемпионство? Трудно делать прогнозы. У «Динамо» много травмированных, скромная скамейка. Посмотрим, что будет, когда вернуться травмированные. Не знаю, как команды выйдут после зимней паузы. Может, «Спартак» оживет и навяжет борьбу».

Также артист отметил, что зрелищность матчей «Динамо» выросла.

«Не думаю, что у «Динамо» стоит задача выиграть чемпионат. На «Динамо» стал ходить народ, люди с удовольствием идут на футбол. Мы же думаем о зрелищности нашего чемпионата. Очень позитивный шаг. «Динамо» очень серьезно выросло как клуб. Общество растет, спасибо менеджменту! Очень грамотная работа, все на очень хорошем уровне», — добавил Лещенко.

После ничьей в матче «Динамо» — «Зенит» отрыв лидирующих в турнирной таблице питерцев (38 очков) от идущих вторыми москвичей (36 очков) сохранился — 2 очка.