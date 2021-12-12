Семак рассказал о травмах Вендела и Малкома
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча 18-го тура Тинькофф чемпионата России против «Динамо» (1:1).
«Непростой матч, как и ожидали, учитывая наши потери и погоду. В первом тайме хорошо играли, во втором стало похуже, игры как таковой не было. Не удержали победный счет. Сейчас уходим на заслуженный отдых.
У Малкома и Вендела травмы. У первого с голеностопном проблемы, у второго с задней поверхностью бедра.
Потеря Вендела и Малкома сказалась на игре, это было заметно. Меньше борьбы, качество ухудшилось. Игра прошла с большим количеством единоборств, а не контроля мяча. Плюс ребята подустали.
Жеребьевка Лиги Европы? Будет очень непросто, там сильные команды. Примем любого соперника», — сказал Семак.
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