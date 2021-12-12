Семак объяснил отсутствие Дзюбы в матче с «Динамо» и отреагировал на его фото на Мальдивах
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (1:1) объяснил отсутствие нападающего Артема Дзюбы.
«У Дзюбы травма, поэтому не смог сыграть. Его фото на Мальдивах? Я в курсе, но у меня были более важные дела. Разберемся», — отметил Семак.
Ранее стало известно, что Дзюба перед игрой с «Динамо» находится на отдыхе на Мальдивах.
В нынешнем сезоне 35-летний Дзюба забил 10 мячей и отдал девять результативных передач в 24 матчах.
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