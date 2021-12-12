Семак объяснил отсутствие Дзюбы в матче с «Динамо» и отреагировал на его фото на Мальдивах

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (1:1) объяснил отсутствие нападающего Артема Дзюбы.

«У Дзюбы травма, поэтому не смог сыграть. Его фото на Мальдивах? Я в курсе, но у меня были более важные дела. Разберемся», — отметил Семак.

Ранее стало известно, что Дзюба перед игрой с «Динамо» находится на отдыхе на Мальдивах.

В нынешнем сезоне 35-летний Дзюба забил 10 мячей и отдал девять результативных передач в 24 матчах.