Лещенко сравнил футбол «Динамо» с театром

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» высказался о победе бело-голубых над «Крыльями Советов» в 19-м туре РПЛ (4:0).

«Достаточно убедительно. Хорошо отыграли матч по всем позициям. Правильно распределились. Были хорошие комбинационные моменты. И в защите хорошо отыграли, а про нападение я вообще молчу! Ребята, которые давно не играли, хорошо себя проявили: Гладышев, Тюкавин, Нгамале, который в прошлом сезоне сидел все время. Можем попасть в пятерку, в тройку вряд ли. Но сейчас место уже не важно, важна игра. Вчера нас порадовали красивым футболом. Это своего рода театр, хватит катать мяч по периметру. Зрители собираются ради конфликта, интереса», — сказал Лещенко «СЭ».

«Динамо» набрало 24 очка и поднялось на восьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» проиграли третий матч подряд и находятся на 13-й строчке.

Виктория Лебедева

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