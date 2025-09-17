Лещенко о предложении переименовать приз имени Яшина: «Английские ястребы не могут успокоиться. Глупость»

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о предложении представителей федерации футбола Англии переименовать приз лучшему вратарю года от France Football, который носит имя советского голкипера Льва Яшина.

По данным источников, представители Англии предложили назвать приз в честь англичанина Гордона Бэнкса или итальянца Дино Дзоффа.

«Вмешалась политика. Против нас активно работает система — не только в политике, но и в культуре. Английские ястребы по-прежнему не могут успокоиться. Не факт, что их предложение примут. Есть разумные люди в УЕФА и общественных организациях, они поймут, что эта инициатива не имеет к спорту отношения. Как можно отменить имена Пеле, Марадоны, Яшина? Существует масса призов в их честь. А отмена — это глупость. Иначе сказать и нельзя», — сказал Лещенко «СЭ».

Яшин является единственным вратарем, который получил приз «Золотой мяч» как лучший футболист. Это произошло в 1963 году.