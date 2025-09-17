Источник: «Сочи» может подписать экс-форварда «Факела» Ильина

Бывший нападающий «Факела» Владимир Ильин близок к продолжению карьеры в «Сочи», сообщает Metaratings.

По информации источника, 33-летний форвард в среду должен вылететь в расположение сочинцев.

Летом 2025 года Ильин в связи с истечением контракта покинул «Факел», за который выступал с 2024 года. В прошедшем сезоне он провел 28 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.