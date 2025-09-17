«Зенит», «Спартак» и «Динамо» вошли в топ-100 клубов мира по трансферным расходам

Международный центр спортивных исследований в футболе (CIES) представил топ-100 клубов мира по трансферным расходам, в который вошли «Зенит», «Спартак» и московское «Динамо».

«Зенит» оказался на 49-м месте: на всех игроков текущего состава, по данным исследования, он потратил 203 миллиона евро. Расходы «Спартака» составили 139 миллионов евро, он занял 68-е место. «Динамо» идет на 86-м месте (85 миллионов евро).

Больше всего расходов оказалось у «Челси» — 1,314 миллиарда евро. На втором месте идет «Манчестер Сити» (1,128 миллиарда евро), на третьем — «Манчестер Юнайтед» (1,071 миллиарда евро).