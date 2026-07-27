Лещенко: «Беда «Динамо» в отсутствии явного лидера, ведущего за собой команду»

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко поделился с «СЭ» мнением об игре бело-голубых в первом туре РПЛ против «Крыльев Советов» (0:0).

«Трудно судить по первой игре. «Крылья» выглядели неплохо. В первом тайме «Динамо» имело массу возможностей, но ничего не вышло. Во втором тайме играли очень слабо. Надо искать баланс между центром поля и нападением. Впереди пока ничего не получается. Беда «Динамо» в том, что нет явного лидера, который ведет за собой команду», — сказал Лещенко «СЭ».

Во 2-м туре РПЛ бело-голубые 1 августа на выезде сыграют против «Балтики».

(Давид Петросян)