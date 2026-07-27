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Лещенко: «Беда «Динамо» в отсутствии явного лидера, ведущего за собой команду»

Лев Лещенко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко поделился с «СЭ» мнением об игре бело-голубых в первом туре РПЛ против «Крыльев Советов» (0:0).

«Трудно судить по первой игре. «Крылья» выглядели неплохо. В первом тайме «Динамо» имело массу возможностей, но ничего не вышло. Во втором тайме играли очень слабо. Надо искать баланс между центром поля и нападением. Впереди пока ничего не получается. Беда «Динамо» в том, что нет явного лидера, который ведет за собой команду», — сказал Лещенко «СЭ».

Во 2-м туре РПЛ бело-голубые 1 августа на выезде сыграют против «Балтики».

(Давид Петросян)

&laquo;Динамо&raquo; и &laquo;Крылья Советов&raquo; сыграли вничью в&nbsp;матче 1-го тура РПЛ 25&nbsp;июля.Идеи Шварца пока не работают. Для гола «Динамо» не хватило даже 22 ударов!
Чемпионат России. Премьер-лига. 1-й тур.
25 июля, 14:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
0:0
Крылья Советов

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Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Лев Лещенко
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
2
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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30 тур
31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар 2 : 1
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА 0 : 0
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов 0 : 3
1.11 17:30 Балтика – Акрон 2 : 1
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 12 1 3
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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