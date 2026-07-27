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Сегодня, 18:00

Глушаков о росте волос: «Пересадку не делал. Самогонкой подтер, они выросли»

Микеле Антонов
Корреспондент
Денис Глушаков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший футболист сборной России Денис Глушаков рассказал «СЭ» о секрете роста волос.

— Волосы сами выросли. Пересадку не делал. Самогонкой подтер, они выросли. Это мой рецепт, — сказал Глушаков «СЭ».

Ранее в сети появилось видео, в котором Глушаков посетил клинику по пересадке волос.

Глушаков — чемпион России-2016/17 в составе «Спартака». Помимо красно-белых, он выступал за «Локомотив», «СКА-Ростов», иркутскую «Звезду», «Ахмат», «Химки», «Пари НН», костромской «Спартак» и армянский «Урарту». В составе сборной России хавбек принимал участие в Евро-2012, ЧМ-2014 и Евро-2016.

В октябре 2025 года Глушаков провел прощальный матч и завершил карьеру футболиста.

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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 5-0 3
2
 Спартак 1 1 0 0 3-0 3
3
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-1 3
5
 ЦСКА 1 1 0 0 2-1 3
6
 Динамо Мх 1 1 0 0 2-1 3
7
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
8
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
9
 Кр. Советов 1 0 1 0 0-0 1
10
 Динамо 1 0 1 0 0-0 1
11
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
12
 Ростов 1 0 0 1 1-2 0
13
 Балтика 1 0 0 1 1-2 0
14
 Рубин 1 0 0 1 1-3 0
15
 Родина 1 0 0 1 0-3 0
16
 Акрон 1 0 0 1 0-5 0
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31.07 20:00 Родина – Ростов - : -
1.08 14:00 Акрон – Рубин - : -
1.08 16:15 ЦСКА – Кр. Советов - : -
1.08 18:30 Динамо Мх – Локомотив - : -
1.08 20:45 Балтика – Динамо - : -
2.08 16:00 Оренбург – Зенит - : -
2.08 18:15 Краснодар – Факел - : -
2.08 20:30 Ахмат – Спартак - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 2
Зелимхан Бакаев
Зелимхан Бакаев

Локомотив

 1
Хуан Мануэль Боселли
Хуан Мануэль Боселли

Краснодар

 1
П
Эсекиэль Барко
Эсекиэль Барко

Спартак

 1
Хуан Мануэль Боселли
Хуан Мануэль Боселли

Краснодар

 1
Маркус Вендел
Маркус Вендел

Зенит

 1
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
Марат Апшацев
Марат Апшацев

Динамо Мх

 1 0 1
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