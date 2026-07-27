Глушаков о росте волос: «Пересадку не делал. Самогонкой подтер, они выросли»

Бывший футболист сборной России Денис Глушаков рассказал «СЭ» о секрете роста волос.

— Волосы сами выросли. Пересадку не делал. Самогонкой подтер, они выросли. Это мой рецепт, — сказал Глушаков «СЭ».

Ранее в сети появилось видео, в котором Глушаков посетил клинику по пересадке волос.

Глушаков — чемпион России-2016/17 в составе «Спартака». Помимо красно-белых, он выступал за «Локомотив», «СКА-Ростов», иркутскую «Звезду», «Ахмат», «Химки», «Пари НН», костромской «Спартак» и армянский «Урарту». В составе сборной России хавбек принимал участие в Евро-2012, ЧМ-2014 и Евро-2016.

В октябре 2025 года Глушаков провел прощальный матч и завершил карьеру футболиста.