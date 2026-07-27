В CAS подтвердили получение иска от «Ахмата» по делу о запрете на трансферы

В пресс-службе Спортивного арбитражного суда (CAS) сообщили, что организация получила иск от «Ахмата» на международный запрет на регистрацию новичков.

14 июля ФИФА наложила трансферный бан на грозненский клуб. В воскресенье генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал «СЭ», что клуб подал иск в CAS и одновременно пишет в дисциплинарный комитет ФИФА.

«CAS подтверждает получение апелляции футбольного клуба «Ахмат», касающейся международного запрета на регистрацию новых игроков, поданной 24 июля 2026 года. В настоящее время стороны обмениваются письменными заявлениями. Если слушание запланировано, оно появится в списке назначенных слушаний, который обновляется раз в две недели», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы CAS.

В 1-м туре РПЛ сезона-2026/27 «Ахмат» на выезде сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1). В следующем туре грозненцы 2 августа примут «Спартак».