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Лепсая: «35 миллионов евро за Энрике — виртуальные цифры, «Зенит» заплатит 10»

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Менеджер и функционер Тимур Лепсая в интервью высказался о возможном переходе в нападающего «Ботафого» Луиса Энрике в «Зенит».

«На первый взгляд приобретение Луиса Энрике выглядит достаточно топовым. Он внес огромный вклад в чемпионство «Ботафого», был одним из творцов успеха. Напомню, что «Ботафого» очень долгие годы не мог выиграть чемпионат Бразилии. Однако есть и сомнения. Например, его игра в «Бетисе» не была столь яркой.
Что касается цифр, которые звучат в прессе, 35 миллионов, следует во многом нужно понимать, что это цифры виртуальные. Потому что «Зенит» реально заплатит только 10 миллионов и избавится от трансферной ошибки в виде Артура, который явно не соответствует тому уровню, на который клуб рассчитывал, приобретая его. Также летом уйдет демотивированный Вендел. Правда, даже демотивированный Вендел выглядит одной из звезд чемпионата России. Но тем не менее, понятно, что он уже давно хочет «Зенит» покинуть.
Словом, 35 миллионов — это звучит громко, но если реально разобраться, то это во многом цифры виртуальные. Повторюсь, реальных денег «Зенит» потратит в районе 10 миллионов», — сказал Лепсая Metaratings.ru.

24-летний Энрике является чемпионом Бразилии и обладателем Кубка Либертадорес 2024 года.
А в «Ботафого» из «Зенита» должны перейти полузащитник Вендел и вингер Артур.

Источник: Metaratings.ru
ФК Ботафого
ФК Зенит
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 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
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