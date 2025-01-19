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19 января, 23:54

Пономарев предложил понизить зарплату российским футболистам

Алина Савинова
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Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев считает, что российским футболистам нужно платить не более 10 тысяч долларов в месяц.

«Есть вопросы к РФС. Надо установить российским футболистам оклад 10 тысяч долларов в месяц. Все! Не больше. Тем более с нашим экономическим положением. Посмотрите, какую зарплату и пенсию в общей массе люди получают. 10 тысяч долларов или евро для футболистов — это нормально, достаточно. Почему им этого мало будет?» — приводит Legalbet слова Пономарева.

Экс-футболист отметил, что во время его карьеры игроки зарабатывали по 300 рублей [по старой валютной системе, — Прим. «СЭ»], и копить, например, на машину было практически невозможно, а сейчас футболисты «получают сумасшедшие деньги уже в 18 лет и не знают, что с ними делать».

Пономарев начинал карьеру в дубле «Динамо», в 1960-1961 годах он играл за калининскую «Волгу», а затем перебрался в ЦСКА. За сборную СССР Пономарев провел 25 матчей. Вместе с национальной командой он занял четвертое место на чемпионате мира-1966. Защитник закончил играть в 29 лет из-за травмы.

Источник: Legalbet
Владимир Пономарев
Футбол
РПЛ
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
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Ахмат – Рубин
 - : -
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Краснодар – Кр. Советов
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