Лепехин: «Соболев может стать лидером атаки «Зенита»

Бывший игрок «Зенита» Константин Лепехин поделился мнением об игре форварда петербуржцев Александра Соболева.

«Соболев может стать лидером атаки «Зенита» и в официальных матчах. Все возможно. Когда его брали, наверное, просчитывали именно такой вариант. Чтобы футболист забивал. Но трудно судить, что будет с Соболевым в этом году, потому что все-таки в «Зените» конкуренция очень приличная. Если он будет так же забивать, то думаю, что будет играть», — приводит слова Лепехина Legalbet.

27-летний россиянин перешел в «Зенит» из «Спартака» летом 2024 года. В текущем сезоне форвард провел за петербургскую команду 12 матчей в РПЛ и не отметился результативными действиями.