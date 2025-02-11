Булыкин: «Думаю, проблема и в стоимости, и в травматичности Илича»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал возможный переход полузащитника «Торино» Ивана Илича в «Спартак».

«Думаю, проблема и в стоимости, и в травматичности футболиста. «Спартаку» нужно усиление здесь и сейчас, чтобы оно точно пришлось ко двору. Если Илич пропустит подготовку, то будет сложно. Это видимые нюансы, но существуют еще и невидимые, которые знает только руководство. Если переговоры затягиваются, то что-то здесь не так.

Часто бывает, что для российских клубов ценник завышается. Если футболист очень нужен, то стоимость также повышается. Но когда до конца трансферного окна остается немного времени, то все становятся более сговорчивыми. Надо дождаться», — приводит слова Булыкина Legalbet.

7 февраля главный тренер «Спартака» Деян Станкович выразил сомнение в переходе Илича в московский клуб.

23-летний серб выступает за «Торино» с лета 2023 года, за это время он отметился 7 голами и 6 результативными передачами в 61 встрече. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 18 миллионов евро.