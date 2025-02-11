Бышовец: «По напряженности матч «Зенит» — «Спартак» будет сродни официальному»

Российский тренер Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от финала предсезонного турнира Winline Зимний Кубок РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».

«Интрига присутствует, и это уже не первое противостояние соперников. «Спартак» сейчас находится на подъеме, чувствуется, что и атмосфера в команде хорошая, и идеи тренера восприняты игроками. Именно это и объединило игроков, на мой взгляд. Отдельные позиции, конечно, вызывают проблемы, впрочем, как и у «Зенита».

По матчам, проведённым «Зенитом» на этом этапе, видно, что идёт нефорсированная подготовка к началу сезона. С возникающими по ходу матча проблемами команда справляется, и это связано с индивидуальным уровнем игроков. Нас ждёт интересный матч с непредсказуемым результатом. По напряженности, конечно, этот матч будет сродни официальному, отсюда и самоотдача», — приводит слова Бышовца Metaratings.ru.

Финал Зимнего Кубка РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет 11 февраля. Начало встречи в 19:30 мск.