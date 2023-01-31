Источник: Азмун может вернуться в «Зенит», если не перейдет в «Марсель»

Нападающий «Байера» Сердар Азмун может вернуться в «Зенит», если трансфер в «Марсель» не состоится, сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, 28-летний иранец несчастлив в леверкузенском клубе. Интерес к форварду проявляет «Марсель», инициатором перехода выступает спортивный директор французского клуба — Хавьер Рибалта, который знаком с Азмуном по работе в «Зените».

Если у форварда не получится договориться с новой командой до закрытия трансферного окна, то Азмун может вернуться в «Зенит». Консультации об этом с питерским клубом уже ведутся.

Азмун выступал за сине-бело-голубых с 2019 года, а в начале 2022-го перебрался в «Байер». Срок действующего контракта нападающего с леверкузенским клубом рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

В текущем сезоне Азмун провел за «Байер» 13 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.