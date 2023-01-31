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Пономарев: «Заболотный будет пожизненно ходить перспективным. Здоровый мужик, но футбольного в нем мало»

Алина Савинова
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Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев заявил, что он обеспокоен отсутствием «настоящих» нападающих в московской команде.

«Как можно рассчитывать на Федора Чалова? Он — ненастоящий форвард. С ним всегда гадаешь: забьет он или нет, иногда ему удачно отскакивает. Настоящий форвард должен брать не себя игру, пробиваться, набивать шишки. У него работа такая, его все время опекают. Хотя у Федора неплохой удар, но именно как форварда я его не ощущаю.

Есть еще Антон Заболотный. Тоже с ним ничего интересного не происходит. Все время надеемся на него, что вот-вот раскроется. Но, я думаю, что он ни черта не раскроется, так и будет пожизненно ходить перспективным. Здоровый мужик! Но футбольного в нем мало, есть только удар, с правой ноги неплохо бьет. Я на него не надеюсь, разве что ему нужно слишком хорошее окружение, чтобы он только подставил ногу или голову», — цитирует Пономарева Betonmobile.ru.

По итогам 17 туров ЦСКА занимает 5-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков.

 

Источник: https://betonmobile.ru/veteran-tsska-zabolotnyiy-pozhiznenno-budet-hodit-perspektivnyim-zdorovyiy-muzhik-no-futbolnogo-v-nem-malo

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Кубок Италии
Интер
Аталанта

ТБ 2.5

26%

1.74

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23%

1.66

П1

19%

2.07
⚽ Футбол. Испания. Лига 1
Бетис
Барселона

П2

29%

1.70

ТБ 2.5

24%

1.83

обе забьют - да

16%

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Монпелье
ПСЖ

П2

32%

1.34

ТБ 3.5

21%

2.17

Ф2(-1.5)

18%

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Владимир Пономарев
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2
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
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