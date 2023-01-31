Пономарев: «Заболотный будет пожизненно ходить перспективным. Здоровый мужик, но футбольного в нем мало»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев заявил, что он обеспокоен отсутствием «настоящих» нападающих в московской команде.

«Как можно рассчитывать на Федора Чалова? Он — ненастоящий форвард. С ним всегда гадаешь: забьет он или нет, иногда ему удачно отскакивает. Настоящий форвард должен брать не себя игру, пробиваться, набивать шишки. У него работа такая, его все время опекают. Хотя у Федора неплохой удар, но именно как форварда я его не ощущаю.

Есть еще Антон Заболотный. Тоже с ним ничего интересного не происходит. Все время надеемся на него, что вот-вот раскроется. Но, я думаю, что он ни черта не раскроется, так и будет пожизненно ходить перспективным. Здоровый мужик! Но футбольного в нем мало, есть только удар, с правой ноги неплохо бьет. Я на него не надеюсь, разве что ему нужно слишком хорошее окружение, чтобы он только подставил ногу или голову», — цитирует Пономарева Betonmobile.ru.

По итогам 17 туров ЦСКА занимает 5-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков.