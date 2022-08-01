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Сегодня, 10:18

Экс-игрок «Локомотива» Дюрица прокомментировал неудачный старт команды

Виктория Кравченко
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Бывший игрок «Локомотива» Ян Дюрица считает, что московский клуб вернется в борьбу за чемпионство РПЛ после неудачного начала сезона-2022/23.

После трех туров чемпионата России «Локомотиву» не удалось выиграть ни одного матча.

«Конечно, не лучший старт показал «Локомотив», но я думаю, что все еще идет перестройка команды, потому что я видел, что до этого уехал Ян Кухта, ушел Мацей Рыбус, раньше ушел Федор Смолов. Может, пока чуть-чуть не хватает опыта команде. «Зенит», конечно, сейчас на волне, становились чемпионами, хорошо играют. Но иногда старт сезона не удается, а потом в конце получается, я надеюсь, что этот пример будет у «Локомотива», — цитирует Дюрицу ТАСС.

«Локомотив» с 2 очками после трех туров занимает 12-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: https://tass.ru/sport/15357873
Ян Дюрица
ФК Локомотив (Москва)
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 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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29.07 18:00
Урал – Краснодар
 1 : 3
30.07 15:00
Факел – Динамо
 3 : 3
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 5 : 0
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 2 : 1
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
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31.07 17:30
Спартак – Оренбург
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Кр. Советов – Торпедо
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31.07 20:00
Ростов – Химки
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Г
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 3
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

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