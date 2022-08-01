Экс-игрок «Локомотива» Дюрица прокомментировал неудачный старт команды

Бывший игрок «Локомотива» Ян Дюрица считает, что московский клуб вернется в борьбу за чемпионство РПЛ после неудачного начала сезона-2022/23.

После трех туров чемпионата России «Локомотиву» не удалось выиграть ни одного матча.

«Конечно, не лучший старт показал «Локомотив», но я думаю, что все еще идет перестройка команды, потому что я видел, что до этого уехал Ян Кухта, ушел Мацей Рыбус, раньше ушел Федор Смолов. Может, пока чуть-чуть не хватает опыта команде. «Зенит», конечно, сейчас на волне, становились чемпионами, хорошо играют. Но иногда старт сезона не удается, а потом в конце получается, я надеюсь, что этот пример будет у «Локомотива», — цитирует Дюрицу ТАСС.