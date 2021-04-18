Жиго: «Я миролюбивый парень! «Дерусь» только на поле»
Защитник «Спартака» Самюэль Жиго рассказал, по какой причине может стать участником драки.
«В России такой причиной может стать водка. Шутка! Да нет такой причины. Я миролюбивый парень! «Дерусь» только на поле», — цитирует Жиго официальный сайт красно-белых.
Сегодня, 18 апреля, «Спартак» сыграет с «Уфой» в 26-м туре чемпионата России. Начало — в 19.00 (мск). После 25 туров московский клуб занимает 3-е место в турнирной таблице.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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