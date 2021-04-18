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Жиго: «Я миролюбивый парень! «Дерусь» только на поле»

15:37
Самюэль Жиго. Фото Дарья Исаева., «СЭ»
Самюэль Жиго. Фото Дарья Исаева., «СЭ»
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Защитник «Спартака» Самюэль Жиго рассказал, по какой причине может стать участником драки.

«В России такой причиной может стать водка. Шутка! Да нет такой причины. Я миролюбивый парень! «Дерусь» только на поле», — цитирует Жиго официальный сайт красно-белых.

Сегодня, 18 апреля, «Спартак» сыграет с «Уфой» в 26-м туре чемпионата России. Начало — в 19.00 (мск). После 25 туров московский клуб занимает 3-е место в турнирной таблице.

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