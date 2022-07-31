Федун: «Можем ли бороться с «Зенитом»? Нам надо побеждать себя, а не кого-то»

Владелец «Спартака» Леонид Федун ответил на вопрос о конкуренции с «Зенитом» в чемпионате России.

«Можем ли бороться с «Зенитом»? Нам надо побеждать себя, а не кого-то. Тогда будет такая игра как сегодня», — заявил Федун.

В матче 3-го тура РПЛ московский клуб на своем поле разгромил «Оренбург» со счетом 4:1.

«Спартак», набравший семь очков, присоединился к лидирующим в турнирной таблице петербургскому «Зениту» и ЦСКА.