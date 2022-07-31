Симонян — о матче против «Оренбурга»: Это победа просвещается великому Игорю Нетто. Это самое главное на сегодня"

Легендарный футболист «Спартака» Никита Симонян поделился впечатлениями от матча красно-белых против «Оренбурга» (4:1) в матче 3-го тура РПЛ.

«Всех с победой! Победы все время одинаковые — кто больше забил, тот и забирает три очка. Это победа просвещается великому Игорю Нетто. Это самое главное на сегодня», — заявил Симонян.

«Спартак», набравший семь очков, присоединился к лидирующим в турнирной таблице петербургскому «Зениту» и ЦСКА. «Оренбург» с тремя очками идет на десятой строчке.

В следующем туре «Спартак» сыграет на выезде с екатеринбургским «Уралом» 6 августа, а «Оренбург» днем позднее встретится в гостях с «Ростовом».