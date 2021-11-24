Леонид Федун не посещает матчи «Спартака» из-за проблем со здоровьем

Андрей Федун, брат владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказал, почему он не посещает матчи команды.

«Почему Леонид не приезжает на матчи? Плохо себя чувствует», — сказал Андрей Федун.

В начале октября в Telegram-каналах появилась информация, что Федун находится на лечении в Германии из-за проблем с сердцем: кардиологи запретили владельцу «Спартака» посещать матчи, учитывая ухудшение работы сердечно-сосудистой системы после коронавируса.

В начале октября Telegram-каналах появилась информация, что Федун находится на лечении в Германии из-за проблем с сердцем: кардиологи запретили владельцу «Спартака» посещать матчи, учитывая ухудшение работы сердечно-сосудистой системы после ковида. Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов подтвердил, что Федун был в Германии по вопросам, связанным со здоровьем.

«Спартак» победил «Наполи» (2:1) в матче Лиги Европы. Дубль в составе «Спартака» сделал Александр Соболев. У гостей забил Эльиф Эльмас.