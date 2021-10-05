В «Спартаке» рассказали о причинах нахождения Леонида Федуна в Германии

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что владелец клуба Леонид Федун сейчас находится в Германии.

«Леонид Федун действительно находится в Германии, занимается разными вопросами, в том числе и связанными со здоровьем. Но давайте уважать частную жизнь, комментировать подробности мы не будем», — заявил Зеленов.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что Федун находится на лечении в Германии из-за проблем с сердцем: кардиологи запретили владельцу «Спартака» посещать матчи, учитывая ухудшение работы сердечно-сосудистой системы после ковида.