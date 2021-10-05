В «Спартаке» рассказали о причинах нахождения Леонида Федуна в Германии
18:01
Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что владелец клуба Леонид Федун сейчас находится в Германии.
«Леонид Федун действительно находится в Германии, занимается разными вопросами, в том числе и связанными со здоровьем. Но давайте уважать частную жизнь, комментировать подробности мы не будем», — заявил Зеленов.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что Федун находится на лечении в Германии из-за проблем с сердцем: кардиологи запретили владельцу «Спартака» посещать матчи, учитывая ухудшение работы сердечно-сосудистой системы после ковида.
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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 11-й тур: расписание и результаты матчей, «Спартак» — «Динамо», «Рубин» — «Локомотив» и другие игры, новости и обзоры
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