Полузащитник Леон Мусаев прокомментировал свой переход из «Зенита» в «Рубин».

— Конечно же, я немного расстроен, — приводит пресс-служба «Зенита» слова Мусаева. — Я очень стремился к этому — играть в главной команде, очень долго к этому шел, тренировался, насколько это возможно, чтобы быть тут, находиться. Я хотел бы поблагодарить болельщиков за то, что они поддерживали меня, подбадривали.

Хотел бы поблагодарить руководство «Зенита», весь тренерский штаб, всех, кто помогал мне тут. Также хотел бы поблагодарить тренерский штаб «Зенита-2», «Зенита-м». И огромное спасибо Академии футбольного клуба «Зенит» за то, что она мне дала возможность играть здесь.

— Общались ли уже со Слуцким? Что он говорил?

— Немножко общались. Он поздравил меня с днем рождения — ничего особого пока что. Думаю, на сборах поговорим более плотно по позиции и все такое.

Мусаев — воспитанник «Зенита». На его счету 21 матч в составе основной команды без результативных действий. 22-летний россиянин подписал контракт с «Рубином» на 5 лет.