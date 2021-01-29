Мусаев объяснил, почему решил перейти в «Рубин» из «Зенита»

Полузащитник Леон Мусаев объяснил, почему перешел из «Зенита» в «Рубин».

— Появился вариант с «Рубином», и так как я получал достаточно мало игровой практики в «Зените», то решил, что это очень хороший вариант для продолжения моей карьеры.

— Были ли другие варианты? И почему вы остановились именно на «Рубине»?

— Просто эта команда давно мной интересовалась. А других вариантов, по-моему, не было. «Рубин» — хорошая, молодая и амбициозная команда. Хорошо, что так сложилось.

Мусаев — воспитанник «Зенита». На его счету 21 матч в составе основной команды без результативных действий. 22-летний россиянин подписал контракт с «Рубином» на 5 лет.