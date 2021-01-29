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«Леон Леонида Слуцкого». «Рубин» эффектно презентовал Мусаева

16:37
Леон Мусаев и Леонид Слуцкий в образах героев фильма «Леон». Фото «Рубин»
Леон Мусаев и Леонид Слуцкий в образах героев фильма «Леон». Фото «Рубин»
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«Рубин» в официальном Twitter эффектно представил новичка команды Леона Мусаева. 22-летний хавбек предстал в образе заглавного героя культового фильма «Леон». При этом главный тренер казанцев Леонид Слуцкий «исполнил» роль спутницы Леона, которую сыграла Натали Портман.

«Леон Леонида Слуцкого», — подписал «Рубин» пародийный постер.

Мусаев перешел в «Рубин» из «Зенита», подписав пятилетний контракт.

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