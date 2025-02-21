Ленини считает, что нынешнего состава «Краснодара» хватает для борьбы за высокие места

Полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини ответил на вопрос о силе состава «быков».

— «Зенит» и «Спартак» активно усиливаются, а у «Краснодара» ни одного трансфера. Считаете ли, что у вас равноценные составы с питерцами и москвичами?

— У нас нет трансферов, скорее всего, потому что нынешнего состава хватает для борьбы за высокие места — мы это показали в первой части сезона.

— Учитывая все эти факторы, как вы думаете, у «Краснодара», «Спартака» и «Зенита» все-таки по 33 процента шансов на чемпионство?

— Я верю, что мы можем стать чемпионами. Сфокусирован только на нашей команде, подводить итоги будем в конце сезона, — приводит слова Ленини «РБ Спорт».

«Краснодар» на данный момент занимает первое место в турнирной таблице, набрав 39 очков. На втором месте располагается «Зенит» с таким же количеством очков.