Гафуров сообщил, что «Пари НН» большую часть денег зарабатывает самостоятельно

Генеральный директор Центра управления и развития спорта в Нижегородской области Максим Гафуров сообщил, что «Пари НН» большую часть средств зарабатывает самостоятельно, доля субсидий составляет менее 40 процентов.

«Что касается финансов, то клуб сам зарабатывает большую часть денег. Доля субсидий составляет менее 40 процентов, и это один из успешных примеров. Может ли команда жить только на свои средства и уйти от государственной поддержки? Нет, экономика в России построена таким образом, что более 80 процентов бизнеса — часть государственного сектора.

Не буду скрывать, что с ностальгией вспоминаю, когда игры в Нижнем Новгороде проходили с аншлагом. Мы анализируем различные подходы к этому «снаряду». Сегодня посещаемость домашних матчей меня не радует», — приводит слова Гафурова ТАСС.

«Пари НН» после 18 туров набрал 16 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.