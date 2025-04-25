Легков надеется, что дерби «Спартак» — ЦСКА пройдет без драк

Олимпийский чемпион и болельщик «Спартака» Александр Легков в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча между красно-белыми и ЦСКА в 26-м туре РПЛ.

«Жду победы «Спартака» завтра. Будем надеяться, что прихлопнут ЦСКА и во второй раз. Надеюсь, что все получится. Самое главное, чтоб драк не было!» — сказал Легков «СЭ».

Матч «Спартак» — ЦСКА пройдет 26 апреля на «Лукойл-Арене». Встреча начнется в 19.30 по московскому времени. В первом круге чемпионата России красно-белые победили армейцев со счетом 2:0.