Защитник махачкалинского «Динамо» Кагермазов из-за травмы пропустит остаток сезона

Защитник махачкалинского «Динамо» Сослан Кагермазов из-за повреждения больше не сыграет в этом сезоне, сообщает пресс-служба клуба.

28-летний футболист получил мышечную травму в матче против «Оренбурга» (1:2) в 25-м туре РПЛ.

В текущем сезоне Кагермазов провел 30 матчей во всех турнирах, забил 1 мяч и сделал 3 результативные передачи.

25 апреля махачкалинцы на своем поле примут «Краснодар» в матче 26-го тура чемпионата России. Начало — в 19.30 по московскому времени.