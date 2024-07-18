Легкоатлетка Клишина посетила домашнюю арену «Спартака»
Российская легкоатлетка Дарья Клишина посетила домашнюю арену «Спартака», сообщает пресс-служба команды.
«Всем привет! Знаю, что скоро начало сезона. Конечно же, самое важное событие — первая игра. Желаю, чтобы она прошла прекрасна, без травм. Большой удачи на весь сезон и большой мотивации!» — передает слова Клишиной пресс-служба клуба.
Девушка надела футболку из цветочного комплекта клуба.
В прошлом сезоне РПЛ «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице. В первом круге сезона-2024/25 клуб сыграет в гостях с «Оренбургом».
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
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|0
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8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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