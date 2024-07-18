Кечинов: «Зениту» вновь никто не помешает стать чемпионом»
Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился с «СЭ» ожиданиями от сезона-2024/25 в РПЛ.
«Хотелось бы, чтобы этот сезон был, как минимум, как предыдущий. Но, наверное, «Зениту» вновь никто не помешает стать чемпионом. Как мы видим, «Зенит» усилился и теперь у него футболистов на два состава, причем очень приличных.
К сожалению, ни «Динамо», ни «Краснодар», ни другие клубы так не усилились. Конечно, все мы хотели бы, чтобы была такая же интрига, как в прошлом сезоне, но чтобы кто-то другой выиграл чемпионство — это вряд ли», — сказал Кечинов «СЭ».
Чемпионат России-2024/25 стартует 20 июля. Матчи 1-го тура пройдут с 20 по 22 июля.
«Зенит» выигрывал РПЛ в шести предыдущих сезонах.
(Денис Сафронов)
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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