Кечинов: «Локомотив» окажется где-то в середине таблицы и особо не будет бороться за призовые места»

Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился с «СЭ» ожиданиями от результатов топ-клубов РПЛ в сезоне-2024/25.

«Те команды, которые регулярно конкурируют за призовые места, так же и будут за них бороться. Те же «Краснодар», ЦСКА, «Спартак», «Динамо». А вот «Локомотив» — вряд ли, так как из него ушли ключевые футболисты, а им на замену никого не купили. Думаю, что «Локомотив» окажется где-то в середине таблицы, и особо не будет бороться за призовые места. Провала не будет, но они будут где-то ниже пятого места», — сказал Кечинов «СЭ».

В сезоне-2023/24 «Локомотив» занял четвертое место в РПЛ.

(Денис Сафронов)