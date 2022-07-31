Зарема отметила игру «Спартака» и похвалила судейство в матче с «Оренбургом»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала победу красно-белых над «Оренбургом» (4:1) в домашнем матче 3-го тура РПЛ.

«Команда проводит матчи на кураже и с горящими глазами, - подчеркнула Салихова. - Видно, играют от души и хотят победить в каждом эпизоде. Симбиоз молодости и опыта приносит победы. Стратегия Луки Каттани работает. Жаль, не удалось успеть реализовать все запланированное. За такую азартную команду приятно болеть!

Отмечу грамотное судейство. ВАР выступил в помощь арбитру».

После трех туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, уступая «Зениту» и опережая ЦСКА по дополнительным показателям – у команд по 7 очков.