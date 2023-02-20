Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:37

Ледяхов считает, что у «Спартака» самая мощная атака в чемпионате России

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший тренер «Спартака» Игорь Ледяхов назвал атакующую линию московского клуба самой мощной в чемпионате России.

«Естественно, у «Спартака» самая мощная атака в РПЛ. Сколько назабивали Соболев и Промес. У них самая мощная атака — это безоговорочно. Если они еще все наберут кондиции, то будут грозной силой. «Зенит»? У «Зенита» сильная средняя линия, но у них есть определенные проблемы в атаке. Кассьерра не забивает. У них нет в атаке грозной силы. У «Спартака» же линия нападения — сильная сторона. По людям «Спартак» выглядит предпочтительнее», — цитирует Ледяхова Legalbet.

На данный момент «Зенит» с 42 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» идет на второй позиции, имея в активе 36 очков. В 17 матчах чемпионата России клуб из Санкт-Петербурга забил 47 голов, на счету «Спартака» 40 забитых мячей в ворота соперников.

Сезон-2022/23 в РПЛ после зимней паузы возобновится 3 марта.

Источник: https://legalbet.ru/news/ledyahov-zayavil-chto-u-spartaka-samaya-moshnaya-ataka/
Игорь Ледяхов
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Новое руководство «Рубина» в шоке от клубных долгов. На казанцев подано 11 жалоб от агентов
Дзюба и «Локомотив»: игра с огнем. Колонка Казакова
Девушка пострадала при взрыве коробки в Троицке
Российские силы уничтожили большую часть предоставленной Киеву военной техники НАТО
Движение на Крымском мосту остановлено в обе стороны из-за смертельного ДТП
Стало известно о перекрытии улиц в центре Киева
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
CAS вынесет решение по апелляции «Зенита» на решение о дисквалификации игроков к 3 марта
Джикия о Проомесе: «Квинси — большой профессионал, опытный футболист, лидер. Он понимает всю ответственность»
Тарханов: «Дзюба — парень с характером. Он всем будет доказывать, что еще может играть на высоком уровне»
Джикия рассказал, как Дуарте и Тавареш адаптируются в «Спартаке»
Джикия: «Атмосфера на сегодняшний день реально очень хорошая»
Джикия о сборах: «Состояние хорошее, что очень радует»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

CAS вынесет решение по апелляции «Зенита» на решение о дисквалификации игроков к 3 марта

Кокорин назвал Дзюбу старым седым ослом
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости