Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 02:33

Лебеденко признался, что не испытывает особенных чувства перед играми против московских команд

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко рассказал, что у него нет особенных чувств перед матчами против «Динамо» или «Локомотива». 

«Знаете, я никогда не испытывал таких эмоций. Были особые ощущения от первых игр в карьере или от каких-то особенно сложных матчей. Но чтобы какой-то отдельный соперник был для меня особенно принципиален, такого не припомню. Не могу говорить за всех, так что, может, у остальных ребят в команде другое отношение к этому. Я, конечно, понимаю, что есть принципиальные соперники. Но как-то внутренне не ощущаю, что против одной команды готов выложиться на 200 процентов, а против другой — на 70 процентов.

Какие-то отдельные матчи с отдельными соперниками я бы не стал выделять. Все игры будут важные. Когда таблица сформируется, разобьется, тогда уже, скорее всего, начнутся принципиальные игры. Причем независимо от имен и названий команд», — цитируют «Известия» Лебеденко.

Во втором туре РПЛ "Торпедо" сыграет против «Динамо». 17 июля черно-белые в стартовой игре сезона-2022/23 проиграли «Сочи» (1:3).

Источник: https://iz.ru/1367036/aleksei-fomin/stavit-tceliu-borbu-za-vyzhivanie-kak-neserezno
Игорь Лебеденко
Футбол
ФК Торпедо (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Крыжовник: польза и вред для организма человека
«Теперь надо учиться жить заново». Как Романцев и все легенды «Спартака» прощались с Георгием Ярцевым
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

39-летний Лебеденко рассказал, как удается держать себя в форме
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
5
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
6
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
7
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
10
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
11
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
12
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
13
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.06 00:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 00:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 00:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 00:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 00:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 00:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 00:00
Н. Новгород – Химки
 - : -
3.06 00:00
Урал – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Роман Акбашев

Роман Акбашев

Факел

 1
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Оренбург

 1
П
Ильнур Альшин

Ильнур Альшин

Факел

 1
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 1
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
И К Ж
Мачей Рыбус

Мачей Рыбус

Спартак

 1 0 0
Тимур Сулейманов

Тимур Сулейманов

Нижний Новгород

 1 0 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

 1 0 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости