Лебеденко признался, что не испытывает особенных чувства перед играми против московских команд
Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко рассказал, что у него нет особенных чувств перед матчами против «Динамо» или «Локомотива».
«Знаете, я никогда не испытывал таких эмоций. Были особые ощущения от первых игр в карьере или от каких-то особенно сложных матчей. Но чтобы какой-то отдельный соперник был для меня особенно принципиален, такого не припомню. Не могу говорить за всех, так что, может, у остальных ребят в команде другое отношение к этому. Я, конечно, понимаю, что есть принципиальные соперники. Но как-то внутренне не ощущаю, что против одной команды готов выложиться на 200 процентов, а против другой — на 70 процентов.
Какие-то отдельные матчи с отдельными соперниками я бы не стал выделять. Все игры будут важные. Когда таблица сформируется, разобьется, тогда уже, скорее всего, начнутся принципиальные игры. Причем независимо от имен и названий команд», — цитируют «Известия» Лебеденко.
Во втором туре РПЛ "Торпедо" сыграет против «Динамо». 17 июля черно-белые в стартовой игре сезона-2022/23 проиграли «Сочи» (1:3).
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
2
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
5
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|3.06
|00:00
|
Зенит – Факел
|- : -
|3.06
|00:00
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|3.06
|00:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.06
|00:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|3.06
|00:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|3.06
|00:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|3.06
|00:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
|3.06
|00:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Роман Акбашев
Факел
|1
|
|
Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|П
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1