Лебеденко признался, что не испытывает особенных чувства перед играми против московских команд

Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко рассказал, что у него нет особенных чувств перед матчами против «Динамо» или «Локомотива».

«Знаете, я никогда не испытывал таких эмоций. Были особые ощущения от первых игр в карьере или от каких-то особенно сложных матчей. Но чтобы какой-то отдельный соперник был для меня особенно принципиален, такого не припомню. Не могу говорить за всех, так что, может, у остальных ребят в команде другое отношение к этому. Я, конечно, понимаю, что есть принципиальные соперники. Но как-то внутренне не ощущаю, что против одной команды готов выложиться на 200 процентов, а против другой — на 70 процентов.

Какие-то отдельные матчи с отдельными соперниками я бы не стал выделять. Все игры будут важные. Когда таблица сформируется, разобьется, тогда уже, скорее всего, начнутся принципиальные игры. Причем независимо от имен и названий команд», — цитируют «Известия» Лебеденко.

Во втором туре РПЛ "Торпедо" сыграет против «Динамо». 17 июля черно-белые в стартовой игре сезона-2022/23 проиграли «Сочи» (1:3).