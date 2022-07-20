39-летний Лебеденко рассказал, как удается держать себя в форме

Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко в интервью «Известиям» рассказал, как ему удается держать себя в форме в 39 лет. 17 июля черно-белые в первом туре нового сезона в РПЛ проиграли «Сочи» (1:3).

«Мы — ребята, которые владеют определенным опытом, — приложим все усилия, чтобы остальные быстрее привыкли к РПЛ. Думаю, все нормально будет. Все поймут, что они молодцы, могут здесь находиться, играть и приносить много пользы команде.

Честно говоря, не обращаю на возраст внимания. Хотя понимаю, что весь сезон меня, наверное, будут преследовать разговорами об этом. Но не реагирую на это. Чувствую себя намного младше. Мне и в 30 лет говорили, что я старый. Так что сейчас я это как-нибудь переживу Как удается держать себя в оптимальной физической форме? Всего понемногу. Слежу за собой, правильно питаюсь. У меня есть план — я его придерживаюсь (улыбается)», — объяснил Лебеденко.

На данный момент форвард "Торпедо" является самым возрастным игроком чемпионата России.